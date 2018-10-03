慶幸「潭美」未襲台影響行程 竟被百年老樹壓傷韓籍婦好無奈

2018-10-03 14:04

〔記者許國楨／台中報導〕一名韓籍婦人上週到中部知名地標的台中公園旅遊，竟被公園內一棵不敵瞬間強風被吹斷的百年老樹樹幹砸中受傷，所幸緊急送醫無大礙，婦人表示，想不到正欣喜颱風未侵襲台灣不會影響旅遊行程，未料竟在異國被波及，還好警方快速協助才安下心來，對台灣警察的應變及服務態度很滿意！

上週強颱「潭美」聲勢十分驚人，幸因太平洋高壓因素未侵襲台灣，但是外圍環流仍帶來強陣風，台中市路樹被吹斷等小災情時有傳出，甚至因風速太過強勁，造成機車行駛道路上險象環生。

上週五當天中午臺中公園內有一棵百年老樹，即因強風被吹斷樹幹，意外砸中一位來台旅遊，年近6旬的韓籍婦人頭部，台中市第二分局公園所警員伍震傑接獲通知立即趕往現場，立即與民眾合力將路樹搬移，幸好婦人僅頭部擦挫傷，經通報消防局救護車送往平等澄清急診室就醫後已無大礙。

警方為避免發生其他危害，迅速在現場拉起封鎖線，並聯絡台中公園內的承包商前來處理，保障民眾安全；該韓籍婦人表示，想不到正欣喜颱風未侵襲台灣不會影響旅遊行程，卻仍不敵颱風的威力在異國被波及，事情發生的太突然，雖然感到非常驚嚇，還好有警察熱心又快速的協助才逐漸安下心來，對於台灣警察的服務態度感到很滿意!