騙炮、裸照10大渣句 「老婆，我只想看妳的..」上榜

基隆市警婦幼隊前往學校教導學童，如何預防十大渣句，保護自身安全（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-03 14:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕青少年對於性觀念的定義及自我保護的觀念尚不成熟，加上智慧型手機普及，兒少輕易就能連上網路，常常跟網友或是同儕聊到有關性方面的問題，卻常常有人被言語欺騙，拍下裸照傳給對方，甚至發生性關係。基隆市警局婦幼隊統計近年來偵辦案件，加害人用來騙被害人的詞句，整理出十大渣句，呼籲青少年朋友一定要注意。

警方指出，最常看見的騙裸照渣句有，「我傳我的，你傳你的，這樣很公平」、「你愛我的話…就傳給我..我一定不會傳出去」、「老婆，我只想看你的…」、「我保證最後一次，我們就分手，照片就刪掉」。

而騙取被害人發生性行為的渣句有「你只要出來跟我聊天，我就送iphone 給你」、「我好累，你陪我去旅館休息一下，我不會對你怎樣」、「我只是想抱抱妳」、「我好痛苦，真的好痛苦，你幫我解決…」、「真愛我，就給我，天下的女人，我只要你一個」、「如果你不要了，我隨時停下來，保證不會傷害你」。

婦幼隊指出，家長如果發現子女手機中有類似的訊息，一定要特別注意並開導，不要讓孩子陷入加害人的陷阱，更不要輕易相信網友、拍攝私密照；萬一不幸遇到性勒索不要害怕，一定要勇於檢舉，揪出犯嫌。

婦幼隊也呼籲，家長要告訴孩子，身體是每個人最私有的財產，絕對不是「只要我喜歡，就可以」，要善盡身體管理人義務。