台中1歲半女童被虐死解剖 母親神隱未露面

2018-10-03 13:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區1歲半潘姓女童，上月29日晚間疑似受虐，送醫急救時死亡，身上卻有諸多傷痕，甚至外生殖器有傷痕，台中地檢署聲請羈押女童媽媽同居人吳姓男子（27歲），今天進一步解剖；不過，女童母親王姓女子（30歲）並未到場，而是由姪女（女童的表姊）代表到場；她全程面無表情，不斷躲避記者採訪，離去前僅向殯葬人員說一句話「把她（女童）的衣服穿好」，初步解剖顯示，女童肝臟與胰臟疑因外力而破裂，不排除是暴力毆打造成，但是否為同居人吳男所為，仍須進一步調查，檢方採取檢體化驗中。

年僅1歲半的潘姓女童，上月29日深夜10時許，被母親王女送到中清泉醫院急診，搶救約3小時無效死亡，網友將此訊息貼到臉書，並指控王女的同居人吳男施暴，造成女童受虐搶救無效身亡，醫院診斷證明書上則註明女童為不明原因腹腔出血，肝臟損傷，頭、頸部有鈍傷，右膝跟手部有擦傷，外生殖器挫傷，但王女卻在第一時間宣稱，女童是跳舞跌倒受傷。

台中地檢署於上月30日偵訊吳男與王女，吳男宣稱他不知道女童傷勢從何而來，王女則說，她到屋外晾衣服，女童與吳男在客廳，她聽到女童哭聲，又見女童狀況不對而送醫，吳男無法解釋女童傷勢，涉案情節重大，檢方聲請羈押獲准。

台中地檢署今天（3日）相驗遺體，不過，王女與被羈押的吳男都沒有到場，王女由姪女代表到場，其姪女全程不發一語，不斷躲避記者，解剖時也沒有進入解剖室，而是待在偵查室內，檢察官結束解剖，短暫偵訊之後，隨即離開現場，並未到女童的靈堂前，僅向殯葬人員交代「把她的衣服穿好」。

地檢署指出，初步解剖結果顯示，女童的身體雖無明顯的外傷，但解剖卻發現，肝臟與胰臟都破裂，極可能是外力暴力造成，但是否為吳男施暴，仍須進一步調查。（更新時間14:26）