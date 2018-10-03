撿到穿山甲帶上車 辯要帶去放生仍判7月

2018-10-03 13:34

〔記者張文川／台北報導〕苗栗縣許姓男子，去年6月酒後駕車行駛在國道新竹段看到前方有警車，因為害怕而停在路肩，反而惹來警察攔查，酒測值0.30，警方在他後行李廂發現一隻活體穿山甲，移送法辦；法院審理時，許男辯稱是看到牠在穿越道路，擔心牠被砂石車輾到，才抓了打算帶回苗栗山區放生；高等法院法官認為當地也是山區，把牠就地移置即可，不採信他的辯詞，今駁回許男上訴，依違反野生動物保育法將他判刑7月，可上訴。酒駕另判6月可易科罰金定讞。

許男供稱，去年6月3日凌晨與親友在新竹五峰鄉河頭部落飲酒，常天上午9點他開車載林姓表弟下山要開往桃園，途經新竹南清公路122號縣道、原本的五峰渡假村附近，發現一隻穿山甲正在「過馬路」。

許男向法官說，那裡很多砂石車，擔心穿山甲的生命安全，就下車徒手將牠撿起來，裝進米袋放進後車廂，準備帶回他老家苗栗泰安鄉山區放生，他供稱不知道穿山甲是保育類動物。

隨後許男續上開國道，本來要去桃園，卻又上錯交流道，往南開往新竹，在南向90公里處發現前方有警車，他害怕會被查到酒駕，緊張得把車停靠路肩，反倒失風被警察酒測，並附帶搜索。

至於被捕獲的無辜穿山甲，被警方安排送到動物照養中心安置暫時照顧，但後來牠自行逃脫，不見了。

法院不採信許男的「放生」辯詞，認為發現地的沿途是中低海拔山區，適宜穿山甲棲息，若許男想防止牠被砂石車輾斃，大可將牠就地移置至草地或林間安全地帶即可，無須大費周章載到苗栗山區異地放生，這樣反而會使牠遠離原棲環境和群體，增加傷亡風險；且許男自承是誤入國道南下交流道，可見他並沒有帶去苗栗放生的規劃。

許男的法扶律師主張，保育類動物上千種，許男只有國中學歷，不知穿山甲是保育類動物也是很合理，過失行為應該不罰；但法院認為，野生動物保育法不以「明知」為要件，穿山甲是農委會公告的二級保育類動物，許男居住在苗栗山區，穿山甲是常聽常聞的保育類野生動物，許男難以推諉說不知道，且他在警詢時也已2度承認知情。

律師又主張，許男是徒手撿拾穿山甲，沒使用狩獵工具，不算「獵捕」的違法行為，但法院認為，穿山甲是溫馴的野生動物，遇到敵人或緊張時，會蜷縮成一團，而非攻擊或逃跑，徒手就可輕易捕獲，且「獵捕」的定義並未排除「徒手」的手法，何況許男並不是徒手拎著穿山甲從五峰山區走到國道上，而是配合米袋、密閉的後車廂等限制工具，屬「捕取」行為。

律師還主張，許男主觀上應有以食用、販賣、祭儀等意思而獵捕，符合不成文的不罰要件；但法官認為這於法無據，以食用、販賣、祭儀為目的的獵捕，屬經濟或文化效益，須先經地方政府許可才可進行，許男並不符合條件。