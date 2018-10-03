文山一分局警備隊員偷養樂多喝 挨告栽了

2018-10-03 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警局文山一分局警備隊警員陳伯元，遭小隊長指控偷竊放在冰箱內的養樂多1瓶，雖他辯「誤拿」，但法官認為，陳已有類似經驗並遭告誡，應具有「不得隨意拿他人冰箱內物品之認知」，卻再度擅自引用，因而認定主觀上有偷竊之不確定故意，今依竊盜罪判處罰金2000元台幣，得易服勞役則2日，緩刑2年，可上訴。

被偷的小隊長事發時也上臉書「警政署NPA署長室」PO文表示，養樂多無端遭陳員偷喝，但分局在事件曝光後卻未對陳員做「行政」懲處，質疑分舉有包庇嫌疑，直批是「警察之恥」。

判決書指，陳員今年6月11日中午在警備隊辦公室冰箱拿小隊長養樂多、拆封後引用，後挨告；陳出庭時雖承認犯罪但也解釋，之前也曾誤拿該同事養樂多，但因為不知是他人的才拿，至於這次，則因養樂多有1打、才會拿1瓶來喝。

法官認為，依陳員供詞，可見他因類似經驗已遭告誡，應認知到「即便是公用冰箱物品、仍非供眾人隨意取用」，但仍在未做任何確認下、擅自拆除包裝並引用，認定他具竊取不確定故意。

但法官審酌陳員無前科，且小隊長曾在警備隊LINE群組內、公開要求書寫職務報告與悔過書，並於開庭時當面道歉，縱然小隊長不願接受道歉、並要求加重其刑，但審酌小隊長曾同意給予緩刑機會，仍給予緩刑機會。