走私109支長短槍、萬發子彈 竹聯幫廖緯蒼判20 年

2018-10-03 12:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕竹聯幫弘仁會板橋分會長廖緯蒼，今年5月間走私109支長短槍及萬發子彈案。基隆地院審結依違反槍砲彈藥刀械管制條例判他20年徒刑，協助收貨的陳建斌、林聖評等人也被分別被判處14年、15年徒刑。

檢警調查出，廖男先透過林聖評找在台收貨人，而林男透過女友林玉娟找曾交往過的男友陳建斌承攬，並指示陳前往新北市租迷彩倉庫，供槍枝進口後藏放。

廖緯蒼再透過香港籍友人陳鳳翔與不知名男子，4月20日從菲律賓取得7支長槍及102支手槍，與1萬2379發子彈、彈匣等違禁品，夾藏在注塑機內，透過香港轉運後，排定於5月3日進入台灣驗關。

偵辦人員假意讓貨物通關，5月4日尾隨貨櫃到迷彩倉庫附近埋伏，見犯嫌準備拆箱，擔心槍枝取出後有危險，當場拘提陳建斌與林聖評的弟弟林清和2人，並循線追查在逃共犯。刑事局則透過國際合作，註銷廖男護照，將廖從新加坡帶回偵訊。

檢察官偵訊時，廖男承認有進口槍枝，也有請人搬運。負責收貨的陳建斌表示，當時曾因擔心有危險，拒絕收貨，跟女友大吵一架，最後決定還是去收貨。

檢方調查後，以廖拒絕透露槍枝來源，加上走私槍彈數量龐大，嚴重危害社會秩序，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，向法官聲請將廖男量處無期徒刑，併科罰金3千萬元台幣。

陳建斌、林聖評、林玉娟與林清和、陳鳳翔等5人，也被依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

法院審理後，認定林玉娟為幫助犯，判她5年徒刑，林清和無罪，陳鳳翔則因遲未到案判處公訴不受理