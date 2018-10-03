台中式薑母鴨吃法？結果「醉」入警網

2018-10-03 12:39

〔記者許國楨／台中報導〕時序入秋，民眾進補機會漸增，台中市何姓婦人昨晚與友人相約吃薑母鴨，期間嫌全酒不夠勁，還得再佐以米酒加湯當成飲品來個所謂的台中式薑母鴨吃法才過癮，結果因不勝酒力騎車擦撞另輛自小客倒地，酒測值嚴重超標被送辦，讓何婦頻哀嘆，悔不當初。

業者指出，薑母鴨、燒酒雞等這些傳統食補中，米酒幾乎是不可或缺的添加物，有些人喜歡吃半酒，有人非全酒不吃，還有人嫌不夠勁，還得再佐以米酒加湯當成飲品，號稱是台中式的薑母鴨吃法助興。

而從事服務業的60歲何婦也是因為這幾天時序入秋天氣轉涼，昨晚8點多與友人相約吃薑母鴨時，喝了多碗「台中式薑母鴨吃法」，結果吃到晚間11點多離開時酒後騎車，因不勝酒力行經太原路與忠義街口時，與20歲董姓年輕人駕駛的自小客發生交通事故。

因機車車頭擦撞自小客車左後側，何婦當場連人帶車倒地導致右手及左膝擦傷，所幸傷勢無大礙，但酒測值卻高達1.1毫克，嚴重超過法定標準值，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，民眾往往誤以為米酒經加熱煮沸以及食材吸收後，酒精濃度會逐漸揮發或降低許多，殊不知米酒即使經過長時間加熱還是無法完全去除酒精，若是再來個幾杯米酒加湯當成飲品，超過酒測值標準是稀鬆平常的事，歷來年入秋後因此衍生的酒駕案不少，值得民眾注意。