迷途阿公醫院櫃檯要領款 暖警當護鈔大使被讚「好孩子！」

阿公表示能遇到如此有愛心的小老弟警察十分感激，頻頻稱讚「好孩子！」（記者許國楨翻攝）

2018-10-03 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名八旬阿公為了領錢給做生意兒子周轉，前天一早出門到郵局卻迷途走到醫院，還向櫃檯表示要提款20萬元，院方直覺有異報案協助，警方趕抵得知原委先載阿公到郵局提款再當起護鈔大使送回家，阿公表示能遇到如此有愛心的小老弟警察十分感激，頻頻稱讚「好孩子！」

台中市第二分局文正派出所當天上午接獲轄內中國醫藥大學附設醫院人員報案，一名長者似乎迷路且直呼要提領現金20萬元，擔心他可能被詐騙希望警方協助，警員謝嘉原、劉家榮獲報趕往，見行動緩慢的陳姓八旬阿公正不知所措的坐在醫院候診區立即上前關心。

阿公表示因為兒子經商需要現金周轉，一早便到郵局提領現金，不料迷路走到醫院櫃台，櫃檯人員一聽到他要提領大筆現金，立即報警處理，謝員耐心了解原委查證屬實後向阿公表示：「爺爺！我們先送您去領錢再護送回家，這樣大家都安心好嗎？」

阿公聽聞後頻頻點頭，也表示領那麼多錢自己也怕，好在遇到耐心警員願意擔任護鈔大使，25歲謝員隨後體貼的扶著阿公返家，一開門，阿公太太早就焦急的等在門邊，得知丈夫讓員警護鈔又送回家，一直在旁微笑道謝。

而阿公為表示感謝，還將服用的高鈣補品要送給員警補充體力，表示能遇到如此有愛心的小老弟警察十分感激，頻頻稱讚「好孩子！」，讓原本苦惱的迷途變成溫馨的接送情。