「台中尊鎮會」小弟變大哥 橫行海線遭瓦解

「台中尊鎮會」小弟躍升大哥，吸收成員在海線行暴力勒索，遭警方瓦解。（記者蘇金鳳翻攝）

2018-10-03 12:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕平時活動於梧棲、沙鹿、龍井以27歲的施姓主嫌為主的暴力集團，從今年3月開始，藉故滋事多案，行暴力、擄人、恐嚇的行徑，已有5人受害，曾有被害人遭押到工廠痛毆，施姓主嫌還嗆「讓你跑3分鐘」，被害人被打到只能用爬躲到車底下，待暴力份子走後，才向路人打電話求救，警方在9月下旬逮捕6名嫌犯，移送偵辦。

警方表示，27歲的綽號叫「蜘蛛」的施姓主嫌原為海線幫派「台中尊鎮會」的成員，而「台中尊鎮會」吸收陣頭成員為骨幹，以宮廟之名行幫派之實，在今年3月間遭警方瓦解後，施姓嫌犯為漏網之魚，便欲自立門戶，成為「老大」。

施嫌吸收「台中尊鎮會」多名成員為小弟，其中有30歲綽號大胖子的吳姓嫌犯、21歲綽號胖虎的陳姓嫌犯、26歲綽號康康的康姓嫌犯等人加入其暴力集團，想要意圖壯大暴力集團及道上名聲，常藉勢藉端在社會上滋事，行不法暴力、擄人、恐嚇等行徑。

從今年3月，施姓主嫌變成「老大」後，就開始帶著小弟滋事，警方獲報，一名受害人因與人有毒品糾紛，施姓主嫌便藉著行車糾紛，押被害到工廠，要求付30多萬和解，被害人拿不出來，便遭到凌虐、毆打，被打到無法站起來，施姓主嫌還直嗆「給你3分鐘爬」，被害人只能爬到車底下，直到施姓主嫌等人離開，才跟路人借電話求救。

此外，還有2名被害人分別於今年5、6月間遭施嫌等成員藉端而強行押走，綁架到工廠倉庫及汽車旅館等處拘禁，其中一名被害人更慘遭毆打凌虐。

今年7月間施嫌等成員向一名被害人藉端恐嚇，簽立3張本票共三30萬，事後因本票未兌現，遂唆使成員至該被害人住處潑油漆及灑冥紙，向被害人索取4萬元得逞。

警方經跟監、蒐證，發現其犯行均具組織犯罪的「以眾暴寡」、「施加脅迫」、「加諸暴力」之持續犯罪特性，為恐有無辜百姓受害，因此展開逮捕行動。

警方在9月下旬兵分多路，將以施姓嫌為主、包括大胖子、胖虎及康康等6名嫌犯逮捕歸案，起獲棒棍3支、手銬1付、子彈2顆、3張本票各10萬共30萬等證物，其中有一個棍棒還被打到歪掉，施嫌等6人坦承犯行不諱，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦，首惡施嫌則被台中地院裁定羈押。