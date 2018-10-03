托嬰中心被控虐童不起訴 參選人頒「全國榜樣」諷刺

2018-10-03 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某托嬰中心，去年8月受托的5月大蔡姓男嬰，全身4處骨折，蔡父怒告該中心與保母傷害罪，歷經400多天偵查，上月底獲不起訴處分，國民黨北屯區市議員參選人黃健豪、東南區市議員參選人羅廷瑋，今天上午到托嬰中心拉起紅布條，「恭賀托嬰中心成為全國榜樣」。該中心的余姓負責人事後回應說，「不需要如此諷刺」，她強調，不要抹滅基層保母的辛苦，另外，她也發聲明書指出，司法已證明中心與保母清白，如有不當詆毀與攻擊言論，「絕不寬貸」。

黃健豪、羅廷瑋指出，蔡父不想再回到傷心地，而委託2名參選人到場開記者會，2人強調，此案疑點甚多，托嬰中心宣稱內部沒有錄影設備，門口錄影機故障，保母拒絕測謊，以此抵制司法調查，也為全國各托嬰中心樹立一個「榜樣」，未來發生類似虐童爭議事件，只要用「沒監視器」、「不知道」、「沒有證據」，就能夠脫罪，檢方不起訴處分，也是變相鼓勵全國業者，只要不提供錄影設備，不配合司法偵查，讓檢察官查不到證據，就能脫罪。

蔡父委託2位參選人的聲明中，也質疑托嬰中心一句簡單的「我們沒有監視綠影器，我們不知道發生了甚麼事」，就能輕鬆脫身，獲得檢方的不起訴處分，家長提出的相關證據，證人供詞，錄音證詞，對方說詞前後不一，對檢方和警方說詞不一，園方拒絕測謊，並於測謊日當天未到場等疑點，全都不為檢方所採納，法院在事發當下，對於我方申請的查扣相關證據的搜索票，也表示「不予核發」，家長不禁想問，「我們的司法制度是這樣保護犯罪嫌疑人的嗎？」

黃健豪、羅廷瑋並於現場提出四大疑點，包括托嬰中心涉嫌竄改紀錄，說詞不一矛盾，希望司法重啟調查，另外，2人也質疑說，發生虐童疑案，該托嬰中心卻仍獲得評鑑甲等，實際上，全台中市各托嬰中心都獲得甲等，中市政府一視同仁的評鑑欠缺鑑別度，又發生諸多虐童案，堪稱「兒虐之都」。

該托嬰中心的余姓負責人則說，不需用此方式諷刺，希望社會能多為基層幼教人員發聲，他們都很辛苦，付出也很多，社會卻很少為他們發聲，卻一直責怪他們，至於不起訴，以及參選人提出的疑點，她發表聲明書，反質疑家長案發當天帶兒子去逛街，「天下有任何父母會帶受重傷的小孩去逛街嗎？」不起訴證明該中心與教保人員清白，對於不當詆毀與攻擊的言論，該中心捍衛商譽與全體幼兒家長同仁的安全，絕不寬貸。

相關影音