醉男當街發酒瘋打女友！圓領T恤扯破變深V還露點

2018-10-03 11:32

〔記者湯世名／彰化報導〕發酒瘋！一輛轎車今天行經彰化市中山路停等紅綠燈時，乘客座一名滿臉通紅的徐姓男子突然下車，朝路旁小吃店用餐民眾叫囂，有民眾發現開車的女友試圖制止時，還慘被徐男毆打，民眾制止時與徐男發生拉扯，徐男的圓領T恤被扯破頓時變深V，甚至露點，警方據報趕抵，徐男仍不斷發酒瘋，經安撫情緒後始讓女友將他帶走，結束這場歷時30分鐘的鬧劇。

臉書社團《黑色豪門企業》今天PO出一段影片，顯示一名男子疑似藉著酒意不斷朝路邊叫囂，三字經、五字經等國罵連番上陣，其女友試圖制止他，現場3名員警也不斷安撫他。PO文民眾指出，女子開車停紅燈時，該名坐在乘客座的酒醉男突然一直開車門，朝小吃店一直罵髒話，女子不讓酒醉男下車鬧事，不料竟被男子打一拳。

影片中徐男不斷爆粗口「你給我出來！」其身上所穿的圓領T恤疑因被扯破，頓時露到肚臍變深V，甚至還露點，員警仍持續安撫其情緒，最後其女友將他拉回車上，由於徐男並未犯法，警方了解狀況後讓其離去，結束這場鬧劇。

彰化警分局八卦山派出所指出，這起叫囂案發生在今天凌晨2時許，50歲徐姓男子由女友開車搭載行經彰化市中山路二段時停車等紅燈，徐男疑因喝酒，下車與路旁小吃店用餐的民眾發生拉扯，至於是否有民眾所稱目擊徐男打女友，此事無法證實。