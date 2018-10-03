土城鵝肉店縱火案嫌犯判無期 法院判決理由出爐

2018-10-03 11:38

〔記者王定傳／新北報導〕去年11月底，新北市土城知名的「鼎玉鉉」鵝肉店，遭蔡興旺等人潑灑，由油漆等調和而成的液體，釀成2死3傷慘劇；新北地院合議庭認定蔡興旺、共犯林家寶、黃煒杰均犯殺人罪，原因在於3人都知道該處是餐廳、有煮食物，且該液體易延燒，潑灑時並未確認有無接觸火源，犯案後馬上開溜沒報案救災，有殺人不確定故意，應予嚴懲。

判決書指出，本案起因於綽號「阿龍」男子與鵝肉店林家3子有金錢糾紛，指示蔡興旺處理，蔡男見對方無意解決，於去年11月底糾集黃煒杰、林家寶犯案，蔡男先跟黃男到五金行購買調和漆等工具，調和後殺到鵝肉店，由蔡興旺、林家寶下車潑灑，黃煒杰則在車上拿手機錄影，因液體灑到煮桂竹筍爐具上，引燃火勢、迅速延燒。

3人否認有殺人犯意，合議庭調查，蔡、黃2人都曾從事油漆方面工作，3人在調和液體時，黃還曾開口提醒：「這是易燃物要加嗎？」蔡回說：「不加進去油漆無法散開」，且油漆、香蕉油等桶子外都有標明請遠離火源、高度易燃，3人又都知道該處是餐廳，前方有開火烹煮食物，可預見潑灑會釀成火災、死傷。

合議庭認為，蔡、林在潑漆時，除潑液體外，連水桶也一起丟出，犯案後馬上開溜，沒報警救災，其等主觀上可預見即使起火燃燒，有人死、傷，也無意預防及阻止，任由此發生，有不確定殺人故意。

合議庭認為，3人雖無直接放火、殺人故意，但其等魯莽行事，釀成2死、3傷慘劇，危害公共安全及社會秩序至深且鉅，罔顧他人生命、身體、財產安全，且3人行為時並未受有何不當外在刺激，實不宜輕縱，應予嚴懲。

合議庭認為，3人犯後在蔡興旺計畫下，欲潛逃出境躲避警方追緝，甚至串證後向檢、警偽稱僅有蔡興旺1人潑漆，混淆偵辦方向，又否認殺人犯行，雖黃煒杰在審理時，有當庭起立向被害人及家屬鞠躬道歉，尚有悔意，但3人均未與死者家屬或傷者和解、賠償損失，被害人亦請求論以重刑，因此做出上述判決。