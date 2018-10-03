百億熱錢經地下通匯流向中國 五分埔成衣大亨等4人被訴

2018-10-03 10:51

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市五分埔成衣大亨、三通刺繡負責人陳俊雄等人，涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，8年間非法替上百家中小企業進行地下通匯，將熱錢匯往中國，賺取匯差、手續費，估計已匯出130億元至中國；台北地檢署今依違反銀行法起訴陳俊雄、楊中華、陳瓊霜、黃維中等業者。

檢調調查，陳俊雄等人在中國有長期配合人士，企業只要有匯款至中國的需求，陳即會給予指定帳號，要他們匯入新台幣，待確認收到款項後，再通知中國的合作夥伴，將人民幣匯入客戶所指定的中國帳戶內。

檢調發現，陳俊雄等人涉嫌於2007年就開始從事非法地下匯兌，直到2015年才收手，期間長達8年，經手總金額高達130億元。

去年1月，檢調發動搜索、約談行動，將陳俊雄等4名被告移送北檢複訊，據悉，庭訊時，陳俊雄等人均坦承犯行，檢方訊後諭令陳俊雄50萬元交保，並限制住居、出境出海，楊中華20萬元交保，黃維中10萬元交保，陳瓊霜5萬元交保；檢方歷經1年多時間調查，今偵結全案。

銀行業者表示，我國民眾或公司要匯款到中國，若循合法手續有許多限制，衍生地下匯兌的非法商機；檢調認為，陳俊雄等人疑貪圖地下通匯手續費便宜、程序方便，且較無金額限制，才鋌而走險「以合法掩護非法」，匯出上百億元至中國。