「鼎玉鉉」鵝肉店遭縱火2死3傷 主嫌判無期徒刑

土城鼎玉鉉鵝肉店縱火案犯嫌蔡興旺。（記者陳慰慈攝）

2018-10-03 10:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北市土城區「鼎玉鉉」鵝肉店去年11月30日遭男子蔡興旺、林家寶、黃煒杰，朝店內潑灑混合甲苯、香蕉水的紅漆，紅漆噴濺到爐台引發大火，造成2死3傷，新北地院認為主嫌蔡興旺犯殺人及恐嚇罪，判處無期徒刑、林家寶15年徒刑、黃煒杰13年徒刑，可上訴。

今宣判時，在押中的蔡興旺出庭聆判，面無表情，已交保的黃煒杰也到庭聽判，他受訪時說，因國中同學（指蔡、林）找他一起潑漆，當時沒想這麼多才會幫忙開車，不知會造成如此嚴重的死傷；他並對死者及家屬道歉說：「真的很抱歉」，但他也認為判決太重，將與家屬討論後再決定上訴與否。

檢警調查，蔡興旺因討債不成，去年11月底帶著黃、林2人到「鼎玉鉉」潑漆警告，結果因紅漆摻有易燃、高揮發的松香水，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓員工傷重不治。案發後，主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，刪光所有手機資料，連夜帶著共犯林家寶和黃煒杰搭機逃亡，但在出國前一刻在飛機上被警方攔截。

檢方調查，蔡興旺等人買了油漆和松香水後，由蔡負責調和潑灑，黃煒杰接應開車、林家寶則是從旁錄影拍照；蔡男明知往瓦斯爐潑漆可能引發大火，仍不違背本意犯案，因此有殺人的不確定故意。（10:28更新）

土城鼎玉鉉鵝肉店縱火案犯嫌林家寶。（記者陳慰慈攝）