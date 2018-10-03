高風險家庭通報率低 警籲民眾發揮愛心保護孩童

基隆市警察局統計通報高風險家庭及兒少保護案件資料發現，通常都是等虐童案件發生後，才得知孩子長期處在高風險環境。（記者吳昇儒攝）

2018-10-03 09:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近日虐童案件頻傳，基隆市警察局統計通報高風險家庭及兒少保護案件資料發現，通常都是等虐童案件發生後，才得知孩子長期處在高風險環境。以去年為例，通報兒少案件有200件，但當年度的高風險家庭通報案件且只有76件。希望民眾能夠發揮愛心，若發現附近家庭有無法照顧孩童或失能情形，請通知警方予以協助及保護。

婦幼隊指出，若附近鄰居中，有出現照顧孩童者有吸毒、酗酒習慣或父母突然失業、隔代教養都屬於高風險家庭，但以往的觀念認為，別人家庭吵架、打罵，屬於家務事不用關心，卻也因為這種觀念，產生不少不幸的事件。若民眾能多一份的警覺與關心，及時對高風險家庭伸出援手，就可以避免這些家庭發生虐待孩子、殺子自殺等悲劇。

婦幼隊也呼籲，如果發現孩童未受妥適照顧（食衣住行育醫）或遭受到不法之侵害，請發揮見義勇為的精神至關懷e起來網站（http：//ecare.mohw.gov.tw）進行線上通報，或電話播打113婦幼保護專線、110由社工及警方處理，即時通報即時救援，一起協助弱勢兒少渡過危機。