不想關到死！62歲通緝犯坐過39年牢 身帶劇毒氰化鉀

2018-10-03 09:39

〔記者湯世名／彰化報導〕不想被關到死！中部地區林姓角頭年輕時曾因涉及槍擊命案、恐嚇、殺人未遂等數十起案件，共在監所待了39年，如今已62歲，假釋後又因案被通緝，今年又涉嫌向某參選人恐嚇取財，警方日前循線將他查獲，赫然發現身上竟攜有「毒中之毒」稱號的氰化鉀，林男聲稱：「不想再回籠，隨時準備遇到警察時吞氰化鉀自殺，但沒想到來不及服毒就被抓！」警方發現，林男面臨的刑期恐逾15年，累計將超過半世紀，出獄時已近80歲高齡，可能創下被關最久的紀錄。

警方調查，林姓男子是彰化縣角頭，年輕時都在彰化、和美一帶走動，名氣響亮，1995年在彰化市涉及一起槍擊命案，被判刑22年後入獄，2011年間假釋，仍有殘刑6年，假釋出獄後又涉嫌在彰化市經營賭場並涉嫌詐賭，2014年間警方查獲賭場，林男開始逃亡，近年來傳出他仍活躍在中部地區，今年還傳出曾向混凝土業者強索保護費，遇有不從，即對被害人施以暴力，有業者因此遠避國外。今年林男又涉嫌找上彰化縣一名競選代表的參選人，林還撂話「若不給錢就不要選了」，要這名參選人準備吃子彈。

彰化縣刑大偵三隊據報追查，林男行蹤飄忽相當不容易掌握，好不容易查出他藏匿在台中市某大學附近的集合式住宅大樓內，日前出動大批便衣警力前往埋伏，林男正好出門，警方見機不可失一擁而上將他查獲，林男看到警方出現一臉驚訝，滿臉不可置信的表情。

警方發現林男戴假髮以避免被認出，其背包內竟然還有一包氰化鉀劇毒，警方當場嚇得憋住氣，就怕吸入氰化鉀氣體，林男冷冷地說，因為被關太多年了，不想再被抓回籠關到老死，因此隨身攜帶氰化鉀，隨時準備與警方正面遭遇時立即吞下自殺，但沒想到還來不及服毒自盡就被逮獲。

偵三隊長洪信哲指出，林男今年62歲，年輕時就前科累累，共涉及殺人、妨害自由、賭博、殺人未遂、竊盜、脫逃、偽造文書、恐嚇、公共危險、詐欺等罪共40多起刑案，在牢裡度過共39年歲月，等於是從年輕關到老，如今他還有之前的殺人罪殘刑6年，又涉及詐賭及持槍罪嫌，面臨的刑期可能超過15年，累計將超過半世紀，出獄時恐怕已是80歲高齡。

彰化警方偵破這起重大刑案，獲得警政署長陳家欽重視，偵三隊長洪信哲和偵查員陳勝雄、陳彥文日前赴警政署接受陳家欽頒獎表揚，堪稱彰警之光。

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