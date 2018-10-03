啃老宅男持鐵鎚砸死生母 檢方批冷血至極、悖逆倫理

宜蘭縣長期失業在家的男子吳文榮，因不滿母親責備，持鐵鎚殘殺母親，宜蘭地檢署依法起訴，並建請法官從重量刑。（記者張議晨翻攝）

2018-10-03 09:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長期失業在家的吳文榮（41歲），今年8月5日凌晨1時許，因不滿母親吳莊玉責備，憤而以左手強勒母親頸部，還持鐵鎚重擊母親後腦勺，吳母當場倒地，吳男犯後鎮定清洗血衣，手段兇殘令人髮指，宜蘭地檢署依殺害親屬罪起訴吳男，檢方認為，吳男行為冷血至極，且嚴重悖逆人性及倫理，犯後絲毫無悔意，建請法院重判25年以上有期徒刑。

68歲的吳莊玉，在宜蘭市東港路經營泡泡冰店超過30年，因店內食材都是手工熬製，頗受老顧客歡迎，在宜蘭市小有名氣；吳婦育有2子2女，2女已經出嫁，吳男則與哥哥、父母同住。

今年7月25日時因破壞胞姊房門，與吳莊玉發生爭執，吳男因而懷恨在心，8月5日凌晨1時許，吳男到家中1樓廚房找東西食用時，恰巧母親正在廚房備料，兩人又因日前細故產生爭執。

吳男不滿，認為母親在責備他，隨後衝回3樓房間，拿出長約30公分鐵鎚，先以左手強勒母親頸部，在持鐵鎚猛擊頭部及後腦勺，造成吳母頭部多處撕裂、挫傷，當場血流不止。未料，吳男犯後卻未將母親送醫，反而鎮定回房清洗鐵鎚及身上血漬，從容的在房間玩手游、睡覺，

手段兇殘令人髮指。直到吳父清晨3點半許下樓，才發現愛妻倒臥廚房血泊中，送醫後仍宣告不治。吳父見大攤血跡一時心慌，還請媳婦協助擦拭地板血跡，並不知道家中竟已發生摰子弒母的命案。

檢方相驗時，發現吳母頭部、後腦多處重擊所造成的傷口，頸部因被吳男強勒，造成呼吸道及血管腔閉塞，引起窒息性缺氧，是其致命傷。

吳男向辦案人員坦承有用鐵鎚重敲母親頭部，但並沒有用左後壓住母親頸部，辯稱「忘記了，當時很生氣」。

檢方認為，吳男僅因不滿生母吳莊玉教導，就心生怨懟，狠心持鐵鎚重擊生母頭部，並強勒其頸部，導致生母呼吸道閉塞，引起窒息缺氧死亡，所作所為已嚴重悖逆人性及倫理，犯後還搪責狡辯，毫無懺悔之意冷血至極，依刑法殺害直系親屬罪起訴，並建請法官從重量刑，處25年有期徒刑以上，以昭炯戒。