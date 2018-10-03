偷吃被抓包簽忠誠契約 名獸醫藕斷絲連遭妻提告

2018-10-03 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕左岸動物醫院長、新北市獸醫臨床醫學會理事長邱顯傑，其醫術、診所口碑甚佳，但卻被爆出外遇人妻，被妻子發現後簽下婚姻忠誠契約，結果才幾個月又被抓到，妻子氣得提告求償。

據《鏡週刊》報導，前年1月邱顯傑上班忘記帶手機，妻子看見拿起手機，螢幕剛好跳出LINE的訊息，「公，婆在宜蘭」，邱顯傑見事跡敗露，急忙謊稱傳訊息的人妻鄒女Jessica是酒店妹，妻子暗中調查找到證據，邱顯傑才承認外遇事實，並在同年4月簽下忠誠契約，向妻子保證不再犯，否則願賠償1千萬的違約金。

但邱妻仍覺有異，繼續暗地調查，才幾個月又在邱顯傑的LINE中發現異常對話，手機中顯示的名字「吳青峰」常和丈夫頻繁傳送曖昧訊息，邱妻還以為丈夫的新對象是知名藝人，追查後發現其實是丈夫繼續和鄒女藕斷絲連，為了掩護才將手機中的名字更改，沒想到還是被發現了。

為了證據確鑿，邱妻找徵信社跟監，去年1月邱顯傑被拍到和鄒女吃飯、牽手，邱妻氣憤對鄒女提告，鄒女在法院辯稱，邱妻的LINE對話證據未經邱顯傑同意取得不能為證，牽手只是怕對方跌倒互相攙扶，吃飯也沒做出餵食的親密舉動，都是一般的關係應對。

法官審理後不認同鄒女所言，判鄒妻賠償10萬元，至於邱妻另外提告邱顯傑賠償千萬違約金的案件目前尚在審理中。