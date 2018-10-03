花51萬卻拍不到老公偷吃證據 人妻氣炸告徵信社詐欺...

徐婦指控徵信業者僅提供老公上班的照片，根本沒抓到老公偷吃，怒告徵信業者詐欺。（資料照）

2018-10-03 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名徐姓婦人懷疑老公和女同事有染，去年12月找上徵信社，付款51萬元希望能蒐集老公外遇證據，但徐婦指控徵信業者僅提供老公上班的照片，根本沒抓到老公偷吃，怒告徵信業者詐欺。不過台北地檢署調查指出，徵信業者確實有提供照片證明有跟監，也有回報狀況，僅因為沒拍到老公偷吃，並不能因此認定業者詐欺，判業者不起訴。

根據《蘋果日報》報導，徐婦指控徵信業者答應可蒐集老公外遇證據，讓她打離婚官司，但付款51萬元後，業者僅拍到幾張照片，沒有拍到老公偷吃證據，最後還避不見面，才會因此提告。對此，徵信業者辯稱有拍到徐夫去上班，也有拍到徐婦懷疑的小三照片，但跟監1個多月都沒發現兩人行為有異，跟監照片和影片也都提供給徐婦了；至於徐婦要求偷拍丈夫其他私密活動，他礙於法規無法幫忙，但還是有幫忙購買設備讓她自己去拍，絕對沒有收錢不辦事。

檢方指出，業者有跟監徐夫，只是沒拍到徐夫與女同事一起的畫面，且跟蹤跟丟在所難免，設備費用也是業者和徐婦討論後，徐婦才答應給付款項，所以不能因為沒拍到徐夫外遇就認定業者詐欺，因此以罪證不足將業者不起訴。