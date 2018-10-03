寧夏夜市驚傳火警 原來是噴消毒劑啦！

2018-10-03 06:00

〔記者陳恩惠／台北報導〕位於台北市民生西路和寧夏路的著名觀光夜市，今天凌晨驚傳火警，消防局據報出動大批人車趕往，抵達發現，原來是夜市的攤商們正在打烊，清掃環境時，噴灑水煙式的消毒劑，冒出大量煙霧，路過駕駛未察，急忙求救，所幸僅是虛驚一場。

消防局119勤指中心今天凌晨2時28分據報，位於台北市大同區寧夏路發生火警，由於夜市二側各為國小和集合式大樓住宅，消防局不敢大意，立刻派出水箱車6輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車1輛共35名救災救護人員前往，抵達發現是誤報。