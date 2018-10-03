動畫抱枕當佳麗 幫忙脫魯男大生引爆宅男眾怒

男大生打算偷偷將對方的抱枕賣掉，他在臉書社團「靠北清大」ＰＯ文詢問意見。（記者王駿杰翻攝）

2018-10-03 00:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名男大生看不慣同寢室友太宅，認為室友不交女友、只把床上多個「同人動畫」抱枕當成「後宮佳麗」，整天自得其樂，為了讓宅室友盡快接觸真實世界，男大生打算偷偷將對方的抱枕賣掉，他在臉書社團「靠北清大」PO文詢問意見，卻意外觸怒一大票宅宅網友，被留言灌爆臉書，指男大生沒良心，「不懂宅男的辛酸與落寞。」

警方指出，目前無法確認PO文者是否為清大生，呼籲朋友互相關心是好事，但未經物主同意擅自將物品帶走變賣，已涉嫌觸犯刑法「竊盜罪」，若真的關心室友，應用耐心和對方溝通，勿以身試法。

「我要靠北我室友！」男大生在臉書PO文，並附上室友「同人動畫」抱枕的照片，指「別人的老婆都是用追的，只有你的老婆是用買的，還常常跟老婆們在床上嗨，不要整天對沒有厚度的東西發情好嗎」、「不要到後來唯一敢接近的異性是蚊子」、「我決定偷偷把他老婆賣掉，幫助我室友趕快去接觸真實世界」、「讓他趕快脫魯。」

不料，這篇文章意外引爆宅宅網友的憤怒，百則留言灌爆臉書，紛紛指責PO文男大生沒良心，有網友留言「你有想過，為了買抱枕，一個人獨自搭火車到台北，晚上睡在麥噹噹，到了凌晨四點起來準備去世貿，一個人獨自排隊排到10點多，還要忍著曬著太陽，排隊才買到抱枕，這中間付出了多少心力、金錢、對於抱枕的愛？」

也有網友認為「自己有女朋友就好了，別逼迫人家過你的生活，我也單身十九年，偶爾打遊戲看漫畫，現在想自己賺錢，生活裡伴侶並不必要」、「那堆加起來粗估可能破五千喔。」