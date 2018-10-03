控成醫「五部曲」霸凌體循師逼離職 工會：有新錄音

護師工會理事長陳玉鳳說，就是成醫放任主管霸凌，林光宇才會被逼到行兇。（記者王捷翻攝）

2018-10-03 00:15

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院體外循環師林光宇持刀殺同事，扯出白色巨塔霸凌黑幕，護師工會理事長陳玉鳳在2日晚間PO出最新證據，指有一份錄音檔證明，心臟外科羅主任先拒絕考上北榮的林光宇離職，等北榮報到結束，又以沒工作職缺為由逼退，找不到工作就提早領退休金，一共分為「五部曲」，逼林光宇上梁山走絕路，她要看看這次成醫如何說「零霸凌」，但成大公關室已下班，未讀訊息，無法取得回應。

陳玉鳳說，這份錄音來源是今年9月12日林光宇在工作時被羅主任攔下來會談時的錄音，而發生在林光宇身上的霸凌共有「五部曲」，在林光宇被轉職北榮失敗後，在工作上突然遭受刁難，當時林光宇說，自己不挑工作，如果能與專業相關更好，但是主管認為林光宇給「大家」出難題，揚言小廟容不了大和尚，沒有適合的實缺。這是第一部。

第二部，主管邀求林光宇到其他醫院找公職，林光宇卻找不到也沒有機會可以協商；等到他找不到其他機會，第三部就是要求林光宇乾脆結清年資，找事業第二春，但林光宇說自己才46歲，離退休還很遠，羅主任卻說還是可以拿到一筆退休金，但林光宇解釋提早退休的話退休金跟屆齡退休差很多。

在第四部，主管甚至要求林光宇要不到醫療器材行上班，薪水更多，但是林光宇不婉拒；第五部則要求林光宇乾脆離開成醫考其他公職，社工薪水也不錯，讓中年面臨職場危機的林光宇再也受不了，才提刀行兇。

陳玉鳳說，雖然成醫作法已經明顯違反勞基法，但是林光宇是公職，正式的申訴管道只能透過公務人員保障暨培訓委員會，但保訓會通常會要求將投訴回歸到人事室，但人事也受到成醫管控，讓林光宇投訴無門。她手上仍有錄音未公布，她要求成醫給大眾以及全國護理師合理的解釋。