少年無照雙載夜遊撞山壁 送醫搶救

少年騎乘的機車撞到變形。（記者吳昇儒翻攝）

2018-10-02 23:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕年約15歲的丁姓少年今晚（2日）無照騎車載著翁姓友人外出，行經基隆市北寧路某超商前，疑似過彎時車速過快，撞上山壁，1人當場失去生命跡象，目前兩人均在醫院搶救當中。警方目前已到場採證，釐清案發過程，全案正在調查當中。

警方初步調查，丁姓少年載著同年紀的翁姓少年，兩人騎車夜遊，結果在轉彎處疑似車速過快，自行撞上山壁，目前兩人正在搶救當中，詳細原因，仍待進一步釐清。