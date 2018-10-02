志願役士官媒介少女做S 竟還用軍中電腦PO魚訊

2018-10-02 23:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕擔任志願役士官的23歲賴姓男子（在押），為賺取網路金幣換取免費瀏覽性交易訊息權限，竟透過交友軟體詢問女子是否缺錢花用，「要不要做性交易？」並利用軍中電腦協助刊登廣告，一名17歲少女透過賴男媒介，與兩名男客性交易，新北地檢署今依違反兒童及少年性剝削防治條例將他起訴。案發後，軍方已依規定將賴男停役。

新北市警方網路巡邏，在網路論壇「LG休閒網」發現有人仲介就讀高二的17歲少女下海賣淫，少女到案後供出賴男協助她刊登性交易廣告，一小時收費3000元，廣告刊出後，她應接不暇，要求賴男幫他撤掉廣告遭拒，賴男還邀她南下嘉義與他嘿咻，但她沒去。

起訴指出，賴男常在交友軟體主動搭訕正妹，詢問對方「缺錢花用嗎？」、「要不要做性交易？」今年5月，賴男透過「JUST DATING」交友軟體認識一名17歲少女，向少女說可幫忙張貼性交易訊息，讓她賺錢，經少女同意後，在「LG休閒網」以「嫩妹」為標題，利用軍中電腦刊登少女性交易服務內容及收費方式，同月13日及6月3日，少女分別以3千元價格跟兩名嫖客性交。

兩名嫖客坦承不諱，但聲稱不知少女未成年，得知少女被警方約談後，嚇得連忙在網路提醒其他尋芳客，這名「嫩妹」未成年，千萬不要觸法。

庭訊時，賴男坦承協助少女刊登性交易廣告，但聲稱並未從中抽成，只是想賺取網路金幣換取免費瀏覽性交易訊息權限，不然就得自掏腰包買金幣，新北地檢署今偵結，依違反兒童及少年性剝削防治條例引誘、媒介使少年為有對價性交行為罪將他起訴。