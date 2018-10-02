被繼母天天揍 9歲童泣訴「希望媽媽能對我跟狗一樣好」

2018-10-02 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕有這款繼母？日前新北市林口區驚傳虐童案，一位年僅9歲的吳姓男童疑似遭生父再婚才半年的繼母虐打；由於過去兒子向生父哭訴時身上沒傷，所以最後也不了了之，直到9月28日父親發現兒子全身是傷的躲在衣櫃啜泣，才發現繼母的惡行，急忙蒐證並帶到醫院驗傷後，向警方報警。

綜合媒體報導，吳姓男童34歲的生父從事園藝工作，先前透過交友APP認識39歲的現任妻子林女，對方是間LED公司的負責人；2人在2018年4月結婚後，林姓繼母每天都會要兒子背書，一旦背的不順就會斥責，甚至逼寫功課寫到晚間12點還不讓他睡。

期間，兒子曾多次向吳姓生父反應繼母會打他，且最近身邊的親友、補習班老師都發現男童的舉止怪異，要吳父多留意；但吳父因為沒有在男童身上找到被打的跡象，認為應該是兒子的問題，就沒有太注意；直到9月28日晚間10點，兒子又被繼母叫到房內訓斥，結果這次不只拿竹條鞭到遍體鱗傷，還對男童賞摑到鼻血不止，吳父聽見哭聲，趕緊衝進房間，才驚見兒子全身是傷的躲在衣櫃裡啜泣。

吳父趕緊拿出手機拍照存證，並送醫驗傷後，隨後報警處理；男童表示，自繼母與生父再婚後，他幾乎天天被打，有時用竹條抽，有時握拳敲，甚至曾因吃飯太慢被罰整天沒東西吃，只能喝水充飢，男童甚至道出「如果媽媽對我能像對狗一樣就好了，因為她很疼狗。」等語。

警方表示，接獲報案後已通知林姓繼母到案說明，但目前躲在娘家的林女辯稱男童「都是生父打的」，還稱是因為男童與生父感情好才誣陷她，目前已經要求離婚；但生父反控，是因為結婚之初已經將名下房產過戶給林女，當時是林女自己怕虐童被揭發，用離婚脅迫他向岳母「自首」；目前社會局已將男童交給生父照顧，而檢警已介入調查，進一步釐清案情。