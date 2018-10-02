獨家》童仲彥酒駕連撞3車 基隆地院火速判刑3月

台北市議員童仲彥8月10日在基隆酒駕肇事，基隆地方法院火速判決有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。（資料照，記者林嘉東攝）

2018-10-02 22:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕台北市議員童仲彥酒駕失控連撞3車，酒測值達0.52毫克。基隆地院火速審結，依公共危險罪判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，童仲彥8月10日晚間11時30分許在台北市中正區錢櫃KTV，飲用2罐啤酒後，隔日凌晨1時許駕車離開前往基隆。凌晨2時30分，駕車行經基隆市中山區光華路與通明街口時，不慎撞及停放路旁的3輛自小客車。

由於童肇事地點就在基隆市警四分局中華分駐所前，趕來處理事故的警員聞到他渾身酒味，在測得呼氣酒精濃度達0.52毫克後，依違反公共危險罪嫌送辦。

酒駕前，已深陷家暴風波的童，再度因為酒駕引發軒然大波，也為此付出代價，童13日宣布退出台北市議員選舉；檢察官調查時，童認罪，檢方遂向法院聲請簡易判決處刑。

法院指出，童仲彥身為台北市議員，應深知酒駕的危險性，仍罔顧法律禁止規範與大眾行車安全酒駕，自非可取。

法院審酌童坦承犯行，犯後態度良好，但有妨害公務的前科紀錄，依違反公共危險罪判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。可上訴。

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