洩密稽查還助業者得標 殯儀館長GG了

2018-10-02 23:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市和豐禮儀公司被檢舉違法承租會館供喪家作為禮廳，新北市殯葬處殯儀館52歲郭姓館長涉嫌透過LINE通風報信，提前告知和豐免於受罰，另明知和豐有跳票紀錄，還助其取得新北市聯合奠祭標案，新北地檢署今依洩漏國防以外秘密罪起訴郭男。

起訴指出，和豐禮儀公司48歲吳姓負責人，承租板橋殯儀館旁一處建築作為會館，提供喪家當做禮廳、靈堂使用，違反「殯葬管理條例」殯葬服務業不得提供或媒介非法殯葬設施供消費者使用，前年5月1日遭到檢舉，新北市殯葬處預計同月12日前往稽查，郭男卻以LINE通知，讓吳男得以事先準備避免被罰。

前年12月底，新北市殯葬處辦理2017年度新北市聯合奠祭標案，和豐公司2016年度承作標案，有意繼續承做，但因公司2016年曾有跳票紀錄，依規定無法參與新標案，吳男另成立「和豐生命禮儀社」，將和豐公司過去得標的標案，以及承辦的殯葬案件，充作「和豐生命禮儀社」績效，再向新北市殯葬處投標，使評選委員誤認「和豐生命禮儀社」有優良事蹟且績效良好，進而讓「和豐生命禮儀社」取得671萬5000元的新北市聯合奠祭標案。

新北地檢署今依洩漏國防以外秘密罪嫌起訴郭男，另依偽造文書、違反政府採購法妨害投標罪嫌起訴吳男。