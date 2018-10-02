成醫拒公布「霸凌假單」 工會：晚間10點揭露白色巨塔黑幕

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，將在2日晚間10點PO出新一波證據，揭露成大醫院黑幕。（記者王捷翻攝）

2018-10-02 21:30

〔記者王捷／台南報導〕白色巨塔喋血案延燒至今，兇嫌體外循環師林光宇警訊時透露，遭心臟外科主任霸凌，成大醫院事發至今強調沒有霸凌，但護理人員質疑有「霸凌假單」存在，不過成醫拒絕提供林光宇假單佐證，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在2日晚間指出，晚上10點，會提出新一波證據與錄音，揭露白色巨塔黑幕，要求成醫給一個答案。

檢方指出，與案件相關細節都屬偵查不公開範圍，但涉職場霸凌、請假是否合乎勞基法規定，未涉刑責，檢方不能逾越調查。

這起凶案發生後，認識林光宇的親友紛紛在新聞、臉書上聲援他，而林光宇在犯案前也流出相關證據，讓外界認為成醫有職場霸凌；成醫則一如往常，遇到負面新聞時，從公關到主秘都神隱，直到林光宇在請假的錄音檔案曝光，成醫才強調，林光宇人緣差，並沒霸凌。

雖然成醫不斷強調沒有霸凌，配合檢警調查等說法，至今沒有提出有力的證據，起初公關室在媒體群組上用「複製貼上式」回應媒體，但最後連回應都是「已讀不回」，問到是否提供班表，佐證是否違反霸凌問題，成醫不願提供。

成醫面對霸凌議題的態度，讓部分網友覺得官僚，甚至有疑似成大畢業學生在霸凌議題上留言，「真丟臉，成醫非成大人」。陳玉鳳則說，目前她手上有許多證據，她會以工會名義函請教育部、勞動部來調查。

陳玉鳳說，今晚10點，她將在臉書上PO出新一波證據，希望不只成醫，全國都應該重視重視霸凌問題。