男嬰多處骨折「托嬰中心不起訴」 父諷：恭喜輕鬆脫身

指控虐童的蔡父在臉書PO文，諷刺托嬰中心「輕鬆脫身」。（記者張瑞楨攝）

2018-10-02 21:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓父親於今年3月指控，案發當時5個月大的兒子，疑於去年8月在托嬰中心受虐，4處骨折與腦震盪而一度命危，托嬰中心以內部無監視器，門口監視器失效為由，一概以「不知道」搪塞，還反告阿公恐嚇罪，本案歷經400多天調查，台中地檢署日前對托嬰中心負責人與保母不起訴，引發各界譁然，蔡父相當不滿，預計明天（3日）由市議員參選人陪同召開記者會。

蔡父還在臉書諷刺說，「我要先恭喜台中市北區愛X兒托嬰中心余姓負責人和照顧老師林老師和曾老師，用簡單一句：『我們不清楚，我們沒有監視錄影畫面』就可以輕鬆脫身，並且不受任何譴責，想必讓你們心中暗自竊喜吧！」

蔡父在今年3月指控，他去年8月間，將當時5月大的兒子委託台中市北區一家托嬰中心照顧，僅約一個星期，8月9日傍晚，蔡妻接兒子回家時，發現兒子聲音沙啞，似乎哭泣很久，雙手「垂放」，無法握住奶瓶，晚間他把兒子抱在胸前去購物，兒子一直昏睡，翌日清晨又不斷哭泣，夫妻趕緊送醫，醫師說「你知道你兒子有4處骨折嗎？」，醫院主動向社會局通報疑似受虐，另外，兒子不斷「噴射狀」嘔吐，醫師研判為腦震盪，開出病危通知並住入加護病房，3、4天後才脫險。

他說，兒子雙肩鎖骨與雙手肱骨呈對稱骨折，又有腦震盪，懷疑是有人抓住雙手手臂用力搖晃，詢問托嬰中心，余姓負責人卻以內部沒裝監視器，門口兩具監視器失效為由，一概「不知道、不清楚」敷衍搪塞，部份細節說法則反覆矛盾，又在事後解聘負責照顧其子的林姓老師，他們懷疑兒子在托嬰中心內受虐，只能控告傷害罪，疼愛孫子的阿公事後向托嬰中心詢問原因，諷刺的是，原本失效的門口監視器卻功能正常，托嬰中心拿錄影畫面控告阿公威脅要縱火。

蔡父今天在臉書「爆料公社中」貼文說，控告托嬰中心傷害罪，檢方不起訴，不起訴書中還說，去年8月22日檢察官要指揮警察搜索托嬰中心，台中地院卻「不予核發」搜索票，檢察官只能請警察去調閱監視器，但監視器又故障，且托嬰中心兩名保育員，是關鍵證人，卻又不願接受測謊，檢方查不到證據，只能不起訴。

明天開記者會揭疑點

對此，東南區市議員參選人羅廷瑋與北屯區市議員參選人黃健豪，明天將陪同蔡父召開記者會，並提出數項疑點，包括托嬰中心第一時間的說詞，與事後證詞多處矛盾，且知道男童受傷，卻知情不報，延誤就醫；網友則一片質疑，支持蔡父提出的「托嬰中心強制裝監視器」的主張，保障尚無自保能力的嬰幼兒，記者撥打電話，該托嬰中心無人接聽，但據媒體報導，余姓負責人感謝司法還他們清白，至於家長的說詞，與事實有諸多出入。

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