不知虎頭蜂築巢 男子自家後院餵魚遭叮 送醫不治

2018-10-02 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣竹崎鄉光華村有位51歲的余姓男子，在今天（10月2日）上午與25歲的兒子在自家後院餵魚，結果突遭虎頭蜂群襲擊；父子倆雖然趕緊跑回屋內，但2人都被虎頭蜂叮到幾下；結果不久後余父就在自家浴室昏倒，經家人緊急打119送醫急救，但仍宣告不治。

綜合媒體報導，余男家屬表示，不知道虎頭蜂何時在屋後角落築巢，也不了解餵個魚怎麼會驚動到虎頭蜂，導致遭群起攻擊；當時余男被叮到2、3下，兒子頭部也被叮到，而余男感到身體不適，到浴室時卻突然昏倒，直到家人發現余男一直沒有從浴室出來，前去查看才發現出事了，急忙打119求救。

消防隊獲報後立刻派遣救護車趕往現場，並在線上指導家人對余父進行心肺復甦術，但當救護人員趕到後，余男已經沒有呼吸心跳，雖然在救護車上一路急救，但送抵醫院急救後仍不治身亡，而余男兒子治療後已返家休息。

警方表示，家屬稱余男過去也曾被蜂類叮咬，但他疑似對蜂過敏，引發呼吸困難的症狀，當時幾乎停止心跳，所幸最後救回一命；但因為余男有心臟病史，且過去他被咬的蜂類疑似是胡蜂而非虎頭蜂，明天檢警將相驗確定死因；至於肇事的虎頭蜂窩，就築巢在余男住家的右側屋簷，直徑約有50公分大，今天下午就在消防人員與村民的合作下摘除。