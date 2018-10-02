被野宴求償500萬獲判免賠 她已輕生...

2018-10-02 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕全台知名燒肉店「野宴」台北市桂林分店，去年被爆料為了節省成本，回收客人未烤食材重新裝盤上桌。店家對此表示爆料不實，已對2位離職員工求償500萬。對此台北地院審理後認定爆料並非毫無根據，判決免賠。不過其中一名王姓離職員工已在訴訟期間輕生過世，王父代女出庭時說：「縱然女兒有錯，也已用一條命償還了。」

「壹週刊」去年5月中報導指稱，桂林店要求員工將廚房掉在地上或回收食材、重新裝盤後繼續使用，並疑似將帶酸味的「BK牛肉」說成是特殊調味，且海鮮盤下方鋪墊冰塊由自來水製成，同時以洗衣粉代替洗碗精清洗等事。野宴認為爆料內容不實，同時認出爆料者身分是已離職的儲備店長「阿偉」與工讀生「小王」，認為2名前員工向媒體爆料，讓店家商譽受創導致2個月內營業額縮減650萬元，因此向「阿偉」與「小王」連帶求償500萬元。

對此，法官認為，凡舉公眾人物、企業主涉及公共議題時，須對言論自由作較大程度退讓，況且爆料內容攸關食品安全問題，而衛生局稽查時也確實發現洗碗機下方有洗衣粉、水槽、餐盤放置區有髒汙等事實，因此駁回控訴，判爆料員工免賠，全案仍可上訴。

不過根據《東森新聞》報導，其中被告「小王」已在訴訟過程中，疑似因為不堪壓力而選擇輕生，只能由王父替女出庭聽取判決。王父在出庭時也表示自己「無法替女兒抗辯，但縱使女兒有錯，也已用一條命償還了。」

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