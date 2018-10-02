竹科女侵吞公司金屬膠A千萬 還竄改診斷證明書騙法官

竹科新日光能源科技公司外觀。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-02 22:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹科學園區新日光能源科技公司製造部高姓女組長，涉嫌在向採購部門領取金屬膠後，趁機侵吞，1年多來共計多達37次，侵占金屬膠總數442公斤，使公司受到損失1186萬元，新竹地院依業務侵占罪判她八月徒刑，更扯的是，高女為避免開庭，竟掃描姐姐的診斷證明書竄改後傳真給法官請假，結果遭眼尖法官識破，再依偽造文書罪判她3月徒刑。

判決書指出，高女2008年4月起在新日光能源科技公司擔任製造部組長，2011年11月轉至研發部門擔任副工程師，平日負責金屬膠領取，轉交予研發部門工程師。

高女經新日光公司簽核程序通過，由自己或指示不知情同事持物料領用單，向採購部門人員要求領取金屬膠，經採購部門人員同意後至庫房領取。

2014年1月起，高女在領取金屬膠後，未交給研發部門工程師使用，而將之侵占入己。2016年1月，高女兩度委由不知情同事申請金屬膠，未經公司簽核程序通過，即持物料領用單，直接向不知情的採購人員要求領取，並自行前往庫房領取，占為己有。

事後新日光統計，高女的業務侵占行為共計多達37次，侵占金屬膠總數442公斤，使公司受到損失1186萬元。

法官審酌高女濫用公司對她的信任，利用職務上機會為本案業務侵占犯行，實有不該，且離職後，未能積極與告訴人協調後續賠償事宜，以獲得諒解，其行為應受相當程度責難，因此判刑8月。

審理期間高女因故不願出庭，竟掃描其姐到陽明大學附設醫院就診的診斷證明書，再以電腦軟體將時間、姓名更改、變造，再傳真給法官請假，事後承審法官起疑，函詢院方始知高女未曾於診斷證明書所示日期前往醫院就診。法官再依行使變造私文書罪將她判刑3月。