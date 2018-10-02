假投資中國醫療「真吸金50多億」 程克強改判21年11月

楊進盛、程克強等人打著到中國投資「血液透析儀」、「直線加速器」等醫療設備，保證獲利15至72％，違法向台灣民眾吸金逾50億元被破獲。（資料照）

2018-10-02 19:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕2017年爆發的「假投資中國醫療，真吸金」案，自稱楊醫師的男子楊進盛（在逃通緝中）、程克強等人打著到中國投資「血液透析儀」、「直線加速器」等醫療設備，保證獲利15至72％，違法向台灣民眾吸金逾50億元，台中高分院二審認定這是「龐氏騙局」，今天（2日）依違反銀行法等罪名，判處程克強21年11月不等徒刑。

龐茲騙局（Ponzi scheme）源於美國人查爾斯龐茲（Charles Ponzi），又名「金字塔式騙局」，模式是成立空殼公司，以高獲利為誘餌，誘騙他人投資，後面投資人的錢（後金），用來支付之前投資人的利潤（前金），如此滾雪球愈滾愈大。

判決書指出，楊進盛（自稱楊醫師，通緝中）、程克強及程克達兄弟籌組非法吸金集團，以經濟犯罪所稱「龐氏騙局」手法，2011年起至2016年1月找了24名業務代表，宣稱祥雲公司、香港WIN LARGE公司或楊進盛具有醫師資格，在中國經營洗腎獲利豐厚，需大量資金投資設備，民眾出資購買「血液透析」或「直線加速器」，可持有這項醫療設備的產權，再轉出租給中國醫療院所，出租期間2年或3年，每年可獲得設備投資金額的15％至72％，總計有970人受騙，金額逾50億元。

程克強、楊進盛於2015年9月起，應給付租金日益龐大，無法繼續利用「後金」給付「前金」方式支應，為安撫投資者，又在台中市豐原區臻愛會館舉辦浩揚公司公開募股說明會，向傑華公司等投資人詐騙1億5000餘萬元，法院審理時，程克強與部分共犯認罪，台中地院一審判處程克強22年徒刑，其餘共犯2年4月至12年10月不等徒刑，程克強上訴二審。

台中高分院認為，程克強等人明知楊男沒有跟中國醫院合作，而是楊男以「龐氏騙局」手段吸金，卻仍捏造不實文宣、偽造合約、印章、存款證明與變造私文書等手段，擴大吸金範圍，其餘共犯貪圖暴利，無視「保證還本、高獲利、高佣金」等不合常情說詞，招攬民眾投資，嚴重危害社會金融經濟秩序穩定，不過，一審認定的非法吸金金額有部分錯誤之處，且適用法條有誤，據此撤銷原判決，改判程克強21年11月徒刑，可再上訴三審。