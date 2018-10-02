男替友出氣虐死人棄屍 無期改判18年的原因是…

2018-10-02 22:37

〔記者張文川／台北報導〕桃園市35歲男子許家瑋，2年前不滿22歲劉姓友人誣指他偷走價值200萬元的鑽表和現金，藉口買毒品為由將劉男約出，夥同24歲友人高庭江聯手以電擊棒、鋁棒痛毆凌虐劉男18小時致死，棄屍龍潭乳姑山區草叢，最高法院今年5月已依殺人等罪將許男判刑20年定讞；高男逃逸被通緝到案，桃園地院今年6月將他判處無期徒刑，高等法院二審考量他在汽車旅館並未施虐，今將他改判18年有期徒刑。可上訴。

判決指出，許男不滿劉男誣陷他偷鑽表、現金，害他被失主撂人痛毆，2016年8月21日深夜夥同高男將劉男約出，押到山區及摩鐵持電擊棒、鋁棒凌虐18小時，劉男多次受不了而求救，兩人都不理會，直到住房時間到了，兩人將奄奄一息的劉男抬上小客車，半途劉男氣絕身亡，將他棄屍在龍潭乳姑山區，許男躲2天後自首，高男逃逸被通緝。

今年5月最高法院依殺人、妨害自由罪，判許男20年有期徒刑定讞；而高男通緝到案後仍狡辯稱是許男要他幫忙看守劉男，允諾事後會給他酬勞。

一審認定，高男有出手虐殺劉男，犯案後棄屍，任其身體遭蠹蟲啃食，惡性重大、嚴重危害治安，犯後後拒不到案，到案後狡辯，未向劉男家屬道歉尋求諒解，加上他於2006年因殺人案被判有期徒刑14年，2007年入獄，2015年假釋，假釋期間又犯案，依共同殺人、剝奪行動自由、遺棄屍體等罪，判處高男無期徒刑、褫奪公權終身。

但二審今認定，高男應屬私行拘禁罪，不是剝奪行動自由罪；且高男在汽車旅館內只是看管劉男，並未動手，雖有殺人的間接故意，但一審量刑仍屬過重，因此3罪合併改判18年徒刑。

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