賀成交！遊覽車拍賣 價格竟只有…

執行署高雄分署5筆不動產搶標拍定，遊覽車也出拍十分吸睛，由吉祥物「拍寶」介紹。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-02 19:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政執行署高雄分署今天下午3日舉辦10月份的「123聯合拍賣會」，有多筆不動產拍定，包括位於高雄市前鎮區瑞隆路四樓建物合併以2577萬元拍定，岡山區岡山路第15樓建物以161萬1600元承受，大樹區維新段的土地以83萬4000元賣出，另位於三民區民孝路二樓及地下室建物以63萬1945元得標，以及茄萣區正順段土地以28萬3000元拍定。

拍賣會的吉祥物「拍寶」也第一次與高雄民眾相見歡，「拍寶」是以台灣獨有的梅花鹿為意象，在鹿角上掛有孔方錢幣，象徵行政執行署高雄分署的職責是為國家追討人民滯欠的各種稅捐、罰鍰及費用並關懷弱勢。

除了不動產吸引許多人搶標外，一台PIAGGIO重型機車以10萬1000元賣出，一輛VOLVO營業遊覽大客車以10萬元賣出，一輛日產小客貨車以1萬元拍定，一輛KIA自小客車以7000元得標。現場手機清潔液也賣得850元，本次拍賣共賣得價金2934萬9395元。

高雄分署特別提醒民眾，高雄分署於每個月第「1」個星期「2」下午「3」時與全國各分署同步進行不動產與動產拍賣之「123聯合拍賣會」，11月份的聯合拍賣日訂在11月6日下午3點，拍賣資訊可上法務部行政執行署高雄分署網站查看。