丈夫拖累捲內線交易 「外資圈第一美女」獲不起訴確定

前瑞士信貸總經理邱慧平（見圖）涉入漢微科內線交易案，獲不起訴確定。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-10-02 18:35

〔記者錢利忠／台北報導〕有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，前年受託處理荷蘭商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科案時，曾在住處廁所打跨國電話開會，不料丈夫許耀仁偷聽後，竟趕在重大訊息公布前，與母親一起買進125張漢微科股票，套利2420萬元；台北地檢署去年9月依違反證券交易法將許起訴；檢方認定邱慧平與許母不知情，兩度不起訴處分，高檢署今駁回再議，邱慧平及許母獲不起訴確定。

至於涉內線交易而被起訴的許耀仁，今年4月間，台北地院依違反證券交易法之內線交易罪，判許1年10月徒刑，緩刑3年，許須向國庫支付100萬元。

檢方調查，許耀仁在前年6月16日重大訊息公布的前3週，陸續以現金及融資等方式買進漢微科股票120張，母親羅麗珠也買了5張，兩人在購併案消息曝光前就先賣出部分股票，其餘股票則讓ASML溢價收購。

許庭訊時坦承，妻子在廁所進行電話會議時，他在門外聽到購併案細節及交易模式，並從TENDER OFFER（意指收購）等英文詞彙中，獲知溢價2成多等內線消息，決定進場買股，並建議不知情的母親一起買進。

邱慧平供稱，為了保密才選在住處廁所內進行電話會議，絕對沒外洩訊息，不知道丈夫及婆婆進場買股，自己也沒買進漢微科股票。

檢方認為兩人供述相符，清查金流後也發現兩人財務獨立、沒有金錢往來，且邱的年薪加酬勞超過5000萬元，應不會為2000多萬元涉犯內線交易，故採信兩人說詞，考量許自白犯行，且已繳回扣除成本後的不法所得2163餘萬元，建請法院減刑。