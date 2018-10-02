捲入弊案打13年官司獲平反 警：兒子結婚不敢辦婚禮

桃園市員警胡賢宗（左）被扯進弊案，纏訟13年終獲平反，獲判無罪定讞，他曾被收押52天，他向高院聲請刑事補償金，今天開庭。（記者張文川攝）

2018-10-02 18:32

〔記者張文川／台北報導〕桃園市警局前小隊長胡賢宗，2005年被捲入龜山分局官警與桃園縣環保局官員涉包庇清潔公司濫倒、焚燒廢棄物弊案，纏訟13年，最高法院今年6月判胡賢宗無罪定讞，胡在偵查期間被羈押52天，他向高等法院聲請刑事補償15萬至26萬元，「13年來什麼苦工都做過，被親友鄰居指指點點，兒子連結婚都不敢辦婚禮，希望政府能多少補償一些」。

高院二審前年12月將這件廢棄物弊案判處26人有罪、2人無罪，最高法院今年6月判2人無罪、15人有罪定讞，其餘11人撤銷發回高院更審，起訴時被求刑12年的胡賢宗，終告確定無罪。

被押52天 求償15.6萬至26萬

胡賢宗今年8月底向高院聲請刑事補償，主張他在2015年9月6日至10月28日，共被羈押52天才獲交保，請求以每日3000元至5000萬元計算，補償15萬6000元至26萬元，並請法官考量此案纏訟13年，所造成的身心煎熬，能從優計算。

法官今天開庭調查，胡賢宗說，官司打了13年，從52歲打到現在65歲了，法院終於還他清白，審理期間父母5、6年前相繼過世，看不到他最後最好的結果，令他最悲痛；這些年來家裡雞飛狗跳，沒臉見人，承受無數指指點點，連兒子結婚都不敢辦婚宴，只能公證結婚。

他說，二審判無罪後，他去市警局辦理復職，卻因年紀太大無法如願，他依照人事室的建議，無罪定讞後再辦理退休，目前退休的文書程序還在進行中；停職期間他只能月領本俸的半薪1萬7000多元，只能到處打臨時工，做過拆除工、大夜班警衛、保全、搬鋼筋，才能勉持家用。

庭訊後他說，跑法院的日子終於即將結束，現在只想回復平靜生活。