買不到賓士竟索賠百萬 角頭兩度砸車行

顏男砸車。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-02 18:46

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市士林區延平北路上一間車行，8月底到昨天被自稱角頭的顏姓男子持棒球棍砸店2次，車行玻璃門被砸爛，店內維修的車輛也遭殃，顏男只因口頭委託車行翁老闆幫忙買法拍賓士，讓他轉賣，但老闆沒買到，他竟索賠百萬，帶著小弟來砸店，老闆財物損失6萬，一名師傅還被嚇到離職；目前警方正通知顏男到案，將依恐嚇及毀損罪偵辦。

據了解，42歲男子顏宏明有毒品前科，剛勒戒出院，平時住在士林區後港一帶，8月初，車行翁老闆經由朋友介紹與顏男認識，顏男說自己有做車子買賣生意，想要買一台市價百萬的賓士C-Class，翁老闆看到法院有法拍這個型號車輛，於是口頭答應對方會嘗試購買。

不料，事後翁老闆未成功買到車，顏男竟氣得說本來他拿到這輛車可以賣百萬，要翁老闆賠償他「沒賣到車的損失」，老闆不願賠償，顏男就帶著小弟，8月17日先持棒球棍到店裡敲破一台BMW車窗，8月22及9月13兩度到店內口頭恐嚇，10月1日又再帶著棒球棍前來，把店門口玻璃砸爛。

翁老闆說，BMW車窗及店門口玻璃初估損失約6萬，更令人心痛的是，一名師傅被嚇到離職，「就算你真的可以賣100萬，你也該把自己買車的成本算進去，直接說自己損失百萬，這不是做無本生意嗎？簡直欺負善良老百姓。」

轄區社子派出所說，目前翁老闆已經完成報案程序，提告恐嚇及毀損，將會盡速逮捕顏男歸案。

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