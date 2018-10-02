涉案機車尋獲！斯文男搶彰銀 半月前就先偷車準備

涉案搶嫌年約30歲，身高約175公分，戴全罩式安全帽、太陽眼鏡，據目擊者指他長相斯文。（記者方志賢翻攝）

2018-10-02 17:47

〔記者方志賢／高雄報導〕一名頭戴全罩式安全帽、年約30歲男子，昨下午持槍闖入高雄市三民區彰化銀行建興分行，左手持槍、右手拿著辣椒水朝女行員噴射，最後搶走50萬元，經警方擴大搜尋後，在澄清湖大門口尋獲搶嫌犯案時騎乘的機車，並在機車上採集到多枚指紋及DNA跡證，至於是否為搶嫌留下，仍需送驗比對。

警方表示，搶嫌昨下午3時25分持槍搶走50萬元後，沿著銀行旁邊的義安街的逃逸，警方擴大調閱沿路監視器，發現搶嫌往鳳山區方向逃逸，通報附近鳳山、仁武警力擴大搜尋，昨晚7時30分在澄清湖大門口找到搶嫌作案時騎乘的機車，車上還留有搶嫌戴的安全帽及口罩。

警方也說，搶嫌作案騎乘的機車是9月17日在三民區區偷的，懸掛車牌則是18日在左營果貿社區失竊的，顯示搶嫌早在半個月前就計畫搶銀行。

三民二警分局偵查隊長羅裕誠也表示，目前以車追人，全力調閱路口監視器，另對搶嫌行搶時掉落現場的疑玩具手槍握把送鑑識比對，並對搶嫌瘦高的身體特徵做全面清查。

警方表示，搶匪身高約175公分、戴黑色安全帽、黑框太陽眼鏡，著深色上衣及黑色西裝褲，昨趁銀行打烊前5分鐘，持手槍及辣椒水闖入，並跳過櫃台旁矮門，搶走50萬元，過程不到10秒。