男大生酒駕對撞1死2傷 賠400萬獲緩刑免入獄

2018-10-02 19:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市吳姓男大生前年酒駕賓士車，涉嫌逆向對撞3輛機車，造成黃姓婦人死亡及2人受傷，酒測值0.59，一審判吳男4年2月，被告上訴並承諾賠死者家屬400萬元，二審高雄高分院認定其知所警惕，改判2年、緩刑5年，全案仍可上訴。

檢警調查，被告吳男（23歲）案發時學大三學生，打工月薪2萬多元，母親是敎職退休，他靠打工積蓄加上母親資助，花約80萬元購買二手賓士C300代步；2016年11月間，吳姓男大生與朋友在左營的KTV飲酒歡唱，清晨5點多開車返家，行經仁武區澄觀路一段往西，酒後反應力、操控力降低，貿然闖入對向左轉車道一路逆向行駛。

賓士車先撞機車騎士黃婦（64歲）、李姓男子（34歲），蘇姓騎士也遭波及倒地，黃婦受猛烈撞擊導致顱腦損傷、下肢骨折，送醫約1小時宣告不治，據了解，死者黃婦育有3子1女，每天早晨到宮廟當志工，車禍當時，黃姓丈夫騎車跟在後，目睹妻子被撞過程，難過悲痛地說「倒在地上，就這樣沒了」，斥「酒駕真的害死人！」，怒對吳男提告。

橋頭地院審理時，吳坦承酒駕逆向肇事，辯稱天色昏暗又有晨霧，因視線不佳，路口號誌不明顯，才誤入車道，合議庭法官認定被告酒後意識不清，注意力降低才肇事，審酌他當場坦承並向警方自首，判4年2月徒刑。

全案上訴二審時，被告以400萬和黃婦的家屬和解，並已支付250萬元，剩餘按月支付1萬元，高雄高分院認為肇禍的男大生已認罪，並積極賠償彌補，更因而無法完成大學學業，應知所警惕，改判2年徒刑，為避免入獄影響賠償及就學，給予緩刑5年宣告，期間保護管束，要做210小時義務勞務及參加3場法治教育，希望他能把握自新機會。