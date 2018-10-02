網拍遇到訟棍糾纏 他扮柯南假意「應徵」總算找到證據

有人看不慣薛男做法，日前到他高雄住處外堵人毆打。（社會新聞中心翻攝）

2018-10-02 20:25

〔社會新聞中心／台北報導〕江姓網路賣家向下標購物不付款的32歲薛姓男子提告詐欺，薛疑似由訴訟輾轉得到他個資，再藉機騷擾、勒索，還申請支付命令。兩人纏訟數年，江為掌握薛惡意騷擾實證，用通訊軟體創造分身，向薛「應徵」訟棍再派槍手去「面試」；槍手與薛碰面後不久江就現身戳破，薛氣得跑到派出所對江提告妨害名譽，江直呼對方真是惡人先告狀。

據了解，薛以此手段反覆在網路隨機尋找被害人，有一名被害人遭薛騷擾長達7年，北中南各地有數十人受害。近來疑似有人看不慣薛的作風，日前趁他與父親出門時，找人在其住家附近當街持棍毆打薛。

江指控，薛3年多前到他網路賣場下標購物，他待薛刷卡後出貨，事後薛卻稱信用卡被盜用但也不願退貨，雙方不歡而散。他事後對薛提告詐欺，薛疑似透過訴訟過程，輾轉得到他個資，隨後進行各式騷擾。

江舉例，他曾遇到一位程先生向他買手機，還要他凌晨3點送貨到府，他如期送貨，應門的程先生卻說沒買手機；他與程對質，才發現程也與薛纏訟多年，他因此懷疑是薛在背後搞鬼。此外，薛疑似還利用他個資，要店家胡亂外送，有次居然還有葬儀社人員打電話給他，聲稱要去他家「收取大體」辦後事。

江事後輾轉得知北中南各地都有人受害，且受害經過大多類似，他為了掌握薛惡意騷擾的實證，故意先用通訊軟體創造分身，假意向薛「應徵」訟棍，薛不久與他相約在西門町碰面。江找來槍手前往「面試」，待薛前來後，他隨即現身戳破，「你看你在幹什麼！」兩人事後到派出所互告妨害名譽。