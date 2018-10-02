台北關成功攔截轉口「毒」郵包 夾藏3983顆大麻種子

台北關快遞機放組成功攔截轉口「毒」郵包，經查夾藏3983顆大麻種子。（記者姚介修翻攝）

2018-10-02 19:45

〔記者姚介修/桃園機場報導〕財政部關務署台北關快遞機放組成功攔截轉口「毒」郵包，經查夾藏3983顆大麻種子，中國販毒集團利用台灣是毒品低風險國家，先將毒品以貨先運到香港，再以郵包轉到台灣轉紐西蘭，日前成功被海關截獲，目前已轉調查局偵辦。

台北關指出，這起案件是發生在9月29日下午15點30分，在貨運站華儲倉儲轉口倉抽查運往紐西蘭之轉口郵袋時開袋查驗時，赫然發現25件郵包內夾藏大麻種子共3983顆，毛重128公克，大麻種子係毒品危害防制條例所列第二級毒品，立即依法查扣，並將全案移送法務部調查局桃調處偵辦。

台北關進一步表示，為維護我國國際形象及截毒於關口之目標，台北關除持續加強毒品查緝外，並強化與國內、外情資單位合作，全力遏阻毒品走私於邊境。

台北關也呼籲毒品濫用成癮性極高，且嚴重危害身體健康，依據「毒品危害防制條例」第13條第2項規定，意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金，民眾切勿受販毒集團利誘而觸法。

此外，「防制毒品危害獎懲辦法」第6條規定，毒品檢舉獎金最高達新臺幣1千萬元，國人可利用免付費檢舉電話：0800-311006、0800-038265，共同打擊不法。

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