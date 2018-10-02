如何防止臉書上名牌拍賣的詐騙陷阱 台北關報你知…

2018-10-02 19:41

〔記者姚介修/桃園機場報導〕臉書上常見名牌拍賣的詐騙陷阱，詐騙集團的臉書販售網頁竟然是利用國內媒體的新聞報導移花接木，取得消費者信任，將名牌以海關查扣名義放出，再於臉書登廣告在國內販售，由於詐騙廣告上有台灣海關「背書」，已經有多人上當受騙，財政部關務署台北關今天跳出來澄清，並教大家如何防止這種臉書網頁的詐騙撇步。

海關指出，這些冒用海關名義，標榜拍賣品為海關查獲走私名牌精品，甚至還拿財政部長等官員說話，再把國內媒體的畫面移花接木，誤導民眾相信可以透過網路購買，甚至有的只要不到新品1折的價錢，而且貨到付款，對消費者來說並不吃虧，但無形中也製造不少消費糾紛。

海關表示，其實真假很好分辨，詐騙集團廣告都是簡體字，甚至關務署變成台灣沒有的稅務署，再來就是真正海關查扣品的拍賣一定是通信投標，這些都很簡單可以辨識，也有一定的公告、看貨、繳交押標金、通信投標、公開決標的過程。

詐騙集團在臉書的廣告都是臉書轉外網頁的模式，限時搶購的時間倒數不完，網頁刷新，馬上又是剛開始的時間，還有就是不合理的價錢，民眾購物前務必三思，最簡單就是撥打165防詐騙專線，或是直接到台北關官網（http://taipei.customs.gov.tw）主題專區項下查閲標售訊息，也可以直接打電話到台北關法務緝案組（03-3834265分機439）確認即可。

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