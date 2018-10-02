超變態！男在北車摸女孩「踩過的地板」 聞完當場尻起來

〔記者鄭景議／台北報導〕有沒有這麼變態！？
今天早上7點半左右，台北車站東門出現一名男子，不但尾隨路過女子，還會摸女孩子踩過的地方拿起來聞，聞完就在路邊尻起手槍來，轄區警方說，尚未接獲報案，但已鎖定男子身分，會加強巡邏。
爆料的吳姓網友氣憤地說，受害者是他的女朋友，台北車站人來人往，「這變態還敢有這種行徑」，他也提醒女孩子，在北車要轉車或搭客運，或途經此處，千萬要小心。
轄區警方說，這名男子疑似為列管的25歲蔡姓街友，會加派人力巡邏，防範這種行為繼續出現。
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〔記者鄭景議／台北報導〕有沒有這麼變態！？
今天早上7點半左右，台北車站東門出現一名男子，不但尾隨路過女子，還會摸女孩子踩過的地方拿起來聞，聞完就在路邊尻起手槍來，轄區警方說，尚未接獲報案，但已鎖定男子身分，會加強巡邏。
爆料的吳姓網友氣憤地說，受害者是他的女朋友，台北車站人來人往，「這變態還敢有這種行徑」，他也提醒女孩子，在北車要轉車或搭客運，或途經此處，千萬要小心。
轄區警方說，這名男子疑似為列管的25歲蔡姓街友，會加派人力巡邏，防範這種行為繼續出現。