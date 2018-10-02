安全宜居 南市警滿意度23次6都第一

南市警察局今發表年度施政成果，自縣市合併以來，南市整體治安滿意度及服務滿意度調查有23次獲得6都第1名。（記者王涵平攝）

2018-10-02 17:37

〔記者王涵平／台南報導〕南市警察局今發表年度施政成果，自縣市合併以來，南市整體治安滿意度及服務滿意度調查有23次獲得6都第1名，局長黃宗仁為自己打分數「有及格」，還需繼續努力。

黃宗仁表示，以「安全大臺南，宜居好遊賞」為施政目標，團隊群策群力，秉持「不吃案、不美化、視民如親」的工作態度為治安打拚。

警政署106年下半年的治安滿意度民調顯示，市民對於南市整體治安、住家週邊治安狀況、警察整體服務、勤務表現、取締交通違規工作、打擊犯罪能力及為民解決問題等7項調查指標，均獲評6都第1名。

他說，8年來打擊指標犯罪成效，暴力、竊盜案件呈大幅下降；持續強力掃黑、快速打擊犯罪；南市警局每位員警的緝毒能量，106年較105年提升34.39%。

查緝毒品關鍵績效指標（KPI），106年較105年提升68.8%，查緝毒品能量及績效均大幅提升，列六都第1名，連動整體竊盜案件（汽、機車竊案）大幅下降。打詐成效，107年上半年已降至1170次，為6都最少，防制成效6都第1名。

未年努力方向包括打造「在地化犯罪資料庫」、建立數位鑑識實驗室、加強查察賄選淨化選風。