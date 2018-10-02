外籍貨輪進水傾斜 澎湖海空馳援救回9人

盈海輪載運雜貨輪，疑似貨櫃未綑綁緊實，導致船身傾斜進水。（圖由澎湖海巡隊提供）

2018-10-02 16:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕獅子山共和國籍「盈海」雜貨輪，今日上午10時通報第13巡防區，指稱在七美南6浬海域發生船艙進水傾斜15度，疑有傾覆危險請求協助救援（船上共9人），澎湖海巡隊接獲通報立即派線上澎湖艦、PP-3539艇趕往救援，順利救回9人。

澎湖海巡隊調查指出，盈海輪為雜貨運輸船，在海上接駁20只冷凍貨櫃，準備運抵高雄港，疑似因貨櫃未綑綁緊實，導致船身傾斜進水，由於海上東北季風，加上颱風外圍環流影響，掀起9～10級巨浪，船身傾角度愈來愈大，船長宣布棄船，並向我方求援。

第13巡防區除通報澎湖海巡隊警艇趕往馳援外，也申請空偵機前往救援，上午11時25分「澎湖艦」抵達海域，由於海象不佳（6至7陣風9級、浪高3至4公尺）船長宣布棄船，澎湖艦多次嘗試靠近「盈海」輪無法接駁，持續在旁戒護，並通知船長及船員著救生衣等候進一步救援。

上午11時37分空勤總隊直升機抵達現場，成功吊起1名船員，惟「盈海」輪船上障礙物過多（冷凍貨櫃20只），無法再執行吊掛任務決定放棄後續吊掛任務，隨即將吊起船員送至七美交由七美安檢所先行安置；12時08分巡防艇PP-3539艇抵達現場實施船員接駁，12時15分PP-3539艇冒著惡劣海象成功將船上8名船員接駁上艇，並前往七美接運另1人，載回馬公安置，「盈海」輪由澎湖艦在旁戒護，並聯繫航港局管制發布航船佈告及拖帶事宜。

澎湖海巡隊警艇冒險靠近盈海輪，接駁船上船員。（圖由澎湖海巡隊提供）

獅子山共和國盈海輪，因進水船身傾斜，海巡隊與直升機進行救援。（圖由澎湖海巡隊提供）

盈海輪九名船員，由警艇與直升機順利救起。（記者劉禹慶攝）