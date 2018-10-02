網封「虎尾牛排哥」又出事！ 女車主告他刺破輪胎

2018-10-02 15:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕網路封為「虎尾牛排哥」的30多歲蔡姓男子，因在牛排店鬧事成為網紅，被女車主在媒體發現疑似他刺破她車子的輪胎因而提告，虎尾警方表示將會發通知書要求蔡男到案說明。

設籍虎尾的30多歲蔡姓男子，8月間因2度在牛排店暴走鬧事，登上新聞版面遭網友肉搜而封為「虎尾牛排哥」，未料卻捉出蔡男9月25日自以為「正義」拿利器將1輛停在殘障車位的自小客車輪胎刺破，還怒嗆轎車車主不長眼「只刺破1個輪胎算便宜車主了」。

該名女車主案發當天發現她的自小客車後照鏡被毀損，且輪胎在行駛時發出怪聲，下車查看才發覺輪胎遭不明人士惡意刺破報警。

警方調閱監視器畫面追查，發現該刺破輪胎的男子從自己的白色休旅車下來，先折斷女車主自小客轎車後照鏡，再藉由車門掩護，拿出銳器刺破對方車輛的左後側輪胎後逃離現場。

女車主發現車子被破壞，向警方報案後，日前又在媒體及臉書看到「虎尾牛排哥」的畫面及他所駕駛的車輛，今天到虎尾分局虎尾派出所指認刺破她車子的嫌犯就是「虎尾牛排哥」。

警方表示，女車主佔用殘障車位違規，但蔡男的白色休旅車也同樣佔殘障車位，此外蔡男將車臨停在救護車出入口刺破女車主輪胎的行為都是違法，將要求蔡男到案說明。

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