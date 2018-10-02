家長痛訴內幕！5月大男嬰全身骨折 托嬰中心說詞矛盾卻獲不起訴

5個月大的男嬰被家長發現全身多處骨折、腦震盪，托嬰中心卻堅稱對此事不知情，說詞卻又反覆矛盾。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-10-02 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月台中一名僅5個月大的男嬰被家長從托嬰中心接回後竟發現全身多處骨折、腦震盪，托嬰中心堅稱不知情，說詞卻又反覆矛盾，家長氣得提告，經過一年多，判決結果出爐，園方獲不起訴處分，令家長難以接受。

男嬰的爸爸到臉書社團「爆料公社」發文痛訴，托嬰中心用「我們不清楚，我們沒有監視錄影畫面」撇清關係，在調查期間，園方說詞反覆矛盾，對檢方說「沒有發現小孩身體或情緒上不適」，卻對家長說「中午時有發現小孩手有異狀」，且當天聯絡簿在「情緒反應」那欄有塗改痕跡，還註明「早上入園後情緒很不穩」。

男嬰的爸爸指出，園方聲稱門口的兩個監視器沒有畫面，但男嬰的爺爺氣不過，前往托嬰中心質問時，園方卻突然有了監視器畫面，並以此告爺爺恐嚇，檢方也因為這項物證起訴爺爺。

男嬰的爸爸說，園方在測謊當天沒有到場，說詞又疑點重重，如今獲判不起訴，家長在這400多個煎熬的日子中，看著男嬰痛苦地接受治療心痛不已，盼望能得到真相，卻仍舊不明不白，被園方以「不清楚」、「沒監視器畫面」含糊帶過，令家長如何接受？