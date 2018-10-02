台中分署與二審法官合作 逼奸商吐出千萬元

2018-10-02 13:30

［記者楊政郡／台中報導］富達東協、東源豐兩公司欠繳97、98年度營業稅及罰鍰2450萬元，行政執行署台中分署積極找到林姓實際負責人，並告發林詐欺、商業會計法等罪，一審被判3年，林某怕被關主動與該署聯繫，願意吐錢，但要求該分署協助讓他輕判，至今已追繳973萬元，並辦理每月50萬元分期付款，該署主動匯報給二審法官，法官改判2年6月且得易科罰金，免去他牢獄之災。

這兩家公司都是雇請人頭當負責人，出事後實際負責人逃之夭夭，欠繳97、98年度營業稅及罰鍰2450萬元，稅捐單位2016年移送該分署追稅，該分署不但積極找到林姓實際負責人，且告發法辦後，再與承審法官充分合作，把林某追稅情形也作為量刑標準，首次這種審理中合作，比「管收」（最長6個月）還有效！

台中分署指出，兩公司實際負責人林某，在97、98年雇請許及劉分別擔任富達東協、東源豐兩公的名義負責人，以賣電話卡給外籍勞工為業，再以印刷紙品卡（廢紙）混充電話卡報關出口至菲律賓等地之方式，還可辦理退稅！名符其實的「假出口、真退稅」。

2016年該案移送台中分署，並向檢察官告發犯罪事實，該分署就充分與刑事庭法官合作，因為林嫌一毛不拔，該案一審被依詐欺及商業會計法等罪判3年，且法官諭令不得易科罰金，就要進去關，林嫌應該是怕關，一審後主動委請律師向該分署洽談，並且同意慢慢繳出稅金，而該分署也同意協助，一旦展現誠意，達成和解，會主動與二審法官陳報，以期二審法官從輕量刑。

林嫌至今已繳納973萬元，且以達成每月50萬元分期付款，法官則從善如流，改判2年6月，得易科罰金，免去林某牢獄之災。