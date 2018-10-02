以不實發票核銷iPad 客家文化基金會前組長緩起訴

2018-10-02 13:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市客家文化基金會邱姓前組長，涉利用行政院客委會核發的活動補助款，添購非公有攝影器材及iPad，還找來黃姓廠商提供不實發票核銷，由於邱事後未將添購設備列入公物造冊管理，被廉政署依違反商業會計法、詐欺取財罪送辦，台北地檢署考量邱認罪，給予緩起訴，須支付國庫2萬元，黃則另案偵辦中。

起訴書指出，2016年1月，北市客家基金會籌辦「客家小炒亂打秀—藝文活動重點推展主題計畫」，向客委會申請經費補助，客委會核定補助該活動「劇本創編費」、「表演費」、「場地租借費」及「硬體租賃費」5個項目，共30萬。

邱當時擔任基金會文教推廣組組長，涉嫌利用活動核銷補助款機會，添購組內非公有攝影器材及iPad，並將發票充作「硬體租賃費」項目核銷，指示承辦人將發票送客委會審核，但客委會以iPad與補助項目不符，要求基金會補件。

邱未免無法順利核銷，去年1月找來黃姓廠商，以廠商公司名義開立「器材設備租借」發票，供邱完成iPad項目補件，邱利用活動核銷攝影器材及iPad，金額共10萬54元。邱雖將相關器材用於該活動，事後卻未將設備列入基金會公物並造冊管理，被廉政署查獲，依違反商業會計法、詐欺罪嫌函送北檢偵辦。

檢察官調查後，考量邱認罪且無前科，添購器材雖未列入基金會公有財產，但多用於基金會公務活動，將邱緩起訴，期間1年。